Klaus Wünnemann wurde 1962 in Duisburg geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Er studierte Tiermedizin in Hannover und bekam durch seine Doktorarbeit den ersten Kontakt zum Zoo: Er studierte das Verhalten von Raubtieren wie Malaienbär und Riesenotter. Anschließend arbeitete Wünnemann in verschiedenen Zoos, darunter bei Hagenbeck in Hamburg und im Magdeburger Zoo. Bevor er am 1. April 1998 in Heidelberg der Direktor des flächenmäßig kleinsten Zoos in Deutschland wurde, war er in Magdeburg Tierarzt und Kurator für Säugetiere. Vor ungefähr 30 Jahren hatte er sich bereits auf die Stelle als wissenschaftlicher Assistent in Heidelberg beworben, bekam die Stelle aber nicht. Wünnemann ist verheiratet und hat drei Kinder.

Im Gegensatz zum Beginn seiner Arbeit kann Wünnemann heute auf gute Ergebnisse seines Zoos verweisen: So belegt der Tiergarten 2015 im Ranking von Anthony Sheridan in der Kategorie "Bildung und Naturschutz" Platz 5 in Deutschland und Platz 24 in Europa, bei den "Besucherfaktoren" Platz 21 in Deutschland und Platz 61 in Europa.