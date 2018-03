Wolfgang Erichson

Der gebürtige Berliner ist im Heidelberger Rathaus schon ein Paradiesvogel - nicht nur wegen seiner Vorliebe für einen eher farbigen Kleidungsstil. Es ist vor allem seine manchmal unverblümte Art samt "Berliner Schnauze", die den Bürgermeister vom Rest der meisten Stadtangestellten abhebt. Erichson hat durchaus einen Hang zur Selbstironie. Das zeigte er, als er sich in seinen ersten Jahren als Ordnungsbürgermeister den Ruf als "Grüner Sheriff" erwarb: Er wollte auf der Neckarwiese richtig aufräumen und das Grillen bis auf das Areal unter der Ernst-Walz-Brücke verbieten. Der Jugendgemeinderat protestierte, der "große" Gemeinderat kassierte 2008 das Verbot - und im Juni 2009 brutzelte Erichson auf der Neckarwiese demonstrativ Bio-Würstchen, als er die neuen größeren Grillzonen eröffnete. Auf der Schürze stand: "Ich habe verstanden".

Ähnlich farbig wie seine Schlipse ist auch die Biografie des 62-Jährigen: In Berlin war er in der CDU und mit einer Frau verheiratet, nach seinem Coming-out ging er zu den Grünen, lebt offen schwul - aber erst in Heidelberg heiratete er vor neun Jahren seinen Partner Berthold Quast. Ein Jahr später verklagte er seinen Arbeitgeber, die Stadt Heidelberg, weil sie ihm den Familienzuschlag vorenthielt. Auch wenn die Klage abgewiesen wurde: Erichson war bundesweit in den Schlagzeilen.

Es dauerte ein bisschen, bis er in Heidelberg richtig heimisch wurde, schließlich wollte er lieber Regierungspräsident in Freiburg werden. Mittlerweile lebt er in der Bahnstadt. hö