Interesse am Wolf stand am Anfang: so nach und nach ist Christine Günther zur regionalen Expertin für Wölfe geworden. Ihr beruflicher Werdegang legt dies an sich nicht nahe: Die 35-jährige verheiratete Mutter zweier Kinder ist gelernte Maschinenbauingenieurin und hat zehn Jahre lang bei Heidelberg Engineering gearbeitet, bevor sie sich entschied, ins Lehramt zu wechseln. 2017 ist gerade ihr Prüfungsjahr in der pädagogischen Ausbildung zur Gewerbelehrerin an der Christian-Schmidt-Schule in Neckar-sulm. Als Hobby-Schafhalterin in Neunkirchen hat Günther Kurse besucht und wurde für den NABU "Wolfsbotschafterin". Im Rahmen der Landeszuständigkeit für das Monitoring geschützter Wildtiere nach EU-Recht besuchte Günther u.a. das Lupus -Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Rietschen (Sachsen/ Lausitz) und ist jetzt ehrenamtliche "Fachperson in Wildtiermanagement", zuständig für die Kreise Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald. (fhs)