Was ist "isolierte Positivplanung"?

Was bedeutet der neue Verfahrensweg der "isolierten Positivplanung" genau? Was stimmt denn nun: Droht eine Verspargelung der Landschaft oder nicht? Die Verunsicherung in der Ratssitzung am Montag war förmlich greifbar. Die RNZ hat versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und dafür verschiedene Experten befragt.

> Alexander Beuchert (Sachgebietsleiter beim Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn): Der rechtsgültige FNP (Flächennutzungsplan) besitze grundsätzlich die Ausschlusswirkung für Planungen außerhalb der Konzentrationszonen. Jedoch biete der FNP auch Rechtsunsicherheiten, da für die Windenergienutzung nicht substanziell Raum geschaffen werde. "Erfolgt ein rechtlicher Angriff auf den FNP und wird dieser als fehlerhaft beurteilt, so geht die Ausschlusswirkung verloren", so Beuchert. In diesem Fall wären dann überall auf dem Verwaltungsverbandsgebiet Windenergieanlagen prinzipiell möglich.

Mit Hilfe der "isolierten" Ausweisung von zusätzlichen Flächen könne diese Rechtsunsicherheit "geheilt" werden. Damit diene die Ausweisung von zusätzlichen Konzentrationszonen dem Erhalt der Ausschlusswirkung des aktuell rechtsgültigen FNP. Parallel hierzu werde das Teilflächennutzungsplanverfahren des GVV (Gemeindeverwaltungsverband, Anm. d. Red.) mit einem gesamträumlichen Planungskonzept für das gesamte Gebiet durchgeführt. "Dieses Verfahren liegt im Stadium der frühzeitigen Beteiligung vor und wird noch Zeit in Anspruch nehmen. Um möglichst schnell Rechtssicherheit hinsichtlich der Ausschlusswirkung zu erhalten, wurde deshalb zusammen mit dem Regierungspräsidium und dem Landratsamt das Verfahren auf die jetzige isolierte Positivplanung angepasst."

Folgende Vorteile habe der neue Verfahrensweg: "Dem aktuell gültigen FNP wird Rechtssicherheit hinsichtlich der Schaffung von substanziellem Raum für die Windenergie gegeben. Das bisherige komplexe Verfahren mit punktuellen und flächenhaften Änderungen wird durch die isolierte Positivplanung vereinfacht. Das gesamträumliche Planungskonzept für das GVV-Gebiet kann ohne Zeitdruck durchgeführt werden." Was die Ausschlusswirkung angeht, erklärt Beuchert: "Die isolierte Positivplanung soll keine nachteiligen Auswirkungen auf die vorhandene Steuerungswirkung der bestehenden Konzentrationsflächenplanung haben."

> Axel Finger (beim Verband Region Rhein-Neckar für die Windkraftplanung zuständig): "Das Planungsinstrument der isolierten Positivplanung anzuwenden, ist durchaus legitim. Die Frage ist, ob der alte FNP eine Gesamtplanungsfunktion und damit eine Ausschlusswirkung besitzt. Darin ist nur eine Konzentrationszone für Windenergie ausgewiesen. Die Aufstellung erfolgte vor rund 15 Jahren, und seither hat sich einiges verändert. Er entspricht also den heutigen Anforderungen nicht mehr, so dass eine Ausschlusswirkung sehr fraglich ist."

Für die ursprünglich angestrebte flächenhafte Änderung des FNP bestehe derzeit keine Genehmigungsfähigkeit, so Finger. Dies liege daran, dass der Teilregionalplan Wind noch nicht fertiggestellt ist. Deshalb sei das Instrument der isolierten Positivplanung zusammen mit dem Zielabweichungsverfahren ein gangbarer Weg, um das Verfahren voranzubringen. Angesichts der Komplexität des Sachverhalts räumt er aber auch ein: "Dem Bürger ist das Ganze kaum noch zu vermitteln."

> Rechtsanwalt Thomas Jäger (Baumann Rechtsanwälte, Würzburg): "Üblicherweise wird die isolierte Positivplanung eingesetzt, wenn über den Flächennutzungsplan bereits eine ganzheitliche Betrachtung erfolgt ist. Das ist hier meiner Ansicht nach nicht der Fall. Der GVV geht zwar davon aus, dass bereits der derzeit geltende Flächennutzungsplan einschließlich der darin ausgewiesenen Konzentrationszone die Ausschlusswirkung erzeugt hat. Nach diesem Verständnis wäre aber die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans zur Erstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans Windkraft gar nicht erforderlich gewesen, um eine Verspargelung der Landschaft zu verhindern. Da wird die Bevölkerung doch an der Nase herumgeführt.

Denn zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windkraft (28. März 2013) hat man von Seiten des GVV die Ausweisung von Konzentrationszonen als erforderlich angesehen, damit nicht willkürlich Anlagen errichtet werden können. Meine Einschätzung deckt sich auch mit der Stellungnahme des Landratsamtes vom 8. September 2017, in der es heißt, dass es für das Gebiet des GVV noch kein flächendeckendes Konzept für die Konzentrationszonen mit der Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB gibt.

Das bisherige Verfahren zur Erstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans ist immer noch im Entwurfsstadium. Fraglich ist allerdings, ob dieser überhaupt noch weiter verfolgt werden soll, wenn der Vorhabenträger seine Anlagen auf dem Kornberg verwirklichen darf und somit für diesen wenig Interesse bestehen dürfte, das weitere Verfahren zu finanzieren." (rüb)