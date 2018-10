Der Investor Zeag plant, auf dem Kornberg bei Hardheim einen Windpark mit sechs bis zu 230 Meter hohen Anlagen zu errichten (rote Fahnen).

Der Flugsportclub Odenwald als Betreiber des Flugplatzes Walldürn (blaue Stecker) befürchtet eine Gefährdung des Flugbetriebs.

Die "Platzrunde", also die An- und Abflugstrecke zum Flugplatz, (gelbe Stecker) führt in rund 1000 Metern Abstand an den geplanten Windenergieanlagen vorbei. (jam)