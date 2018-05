Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Lange Zeit war es ruhig um die Windkraftpläne im Meckesheimer Gewann "Brüchel", jetzt meldet sich der mit der Umsetzung betraute Verband Region Rhein-Neckar mit einem Paukenschlag zurück. Denn laut der aktuellen dritten Anhörung und Offenlage des Teilregionalplans Windenergie wird das Vorranggebiet "Brüchel" auf ein 47,8 Hektar großes Areal erweitert, was umgerechnet rund 63 Fußballfeldern entspricht.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung sorgte diese Information für Kopfschütteln und zum Teil deutliche Unmutsbekundungen. Denn: Das ausgewiesene Vorranggebiet ist deutlich größer, als die vom Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Elsenztal befürwortete 30 Hektar große Fläche (siehe Artikel links). Zudem befindet sich die Erweiterung im Distrikt Mühlbach komplett im Wald. Sollte sich ein Investor finden, so wäre die Errichtung von Windkraftanlagen in jedem Fall mit einer großräumigen Abholzung verbunden. Vor allem die Schaffung von Zufahrtswegen wäre ein massiver Eingriff in die Natur. Ein Szenario, das im Meckesheimer Gemeinderat keine Anhänger findet.

"Wir haben nie zugestimmt, die Fläche in den Wald zu verlegen", betonte CDU-Fraktionssprecherin Inge Hanselmann. Und auch Jürgen Köttig, Vorsitzender der Mum-Fraktion, hat so seine Probleme mit den unschönen Neuigkeiten in puncto Windenergie. "Das muss man erst einmal sacken lassen", fand Köttig und sprach in diesem Zusammenhang von "hartem Tobak". Sein Credo: "Wir haben grundsätzlich nichts gegen Windenergie, wollen dafür aber keinen Wald opfern." Hans-Walter Sonnentag (CDU) verspürte gar einen "Beigeschmack der Enteignung". Er sei "bisher immer davon ausgegangen, dass der Gemeinderat über die Gemarkung Meckesheim entscheidet", zeigte sich Sonnentag empört. Und auch Bürgermeister Maik Brandt äußerte sich überrascht, dass jetzt diese Fläche ausgewiesen ist: "Fachliche Gründe haben hier wohl weniger eine Rolle gespielt." Aus Sicht der Gemeinde Meckesheim gebe es Klärungsbedarf darüber, wie die Fläche entgegen des Willens des Gemeinderates vergrößert und in den gemeindeeigenen Wald verlegt werden konnte.

Und noch ein weiterer Punkt sorgte bei den Bürgervertretern der Elsenztalgemeinde für Unverständnis. Eine Prüfung der Windhöffigkeit, welche das durchschnittliche Windaufkommen an einem Standort misst, hat nie stattgefunden. Der Gemeinderat habe eine kommunale Kostenbeteiligung an der Untersuchung ausgeschlossen - und danach nie wieder etwas in dieser Richtung gehört, wie Inge Hanselmann erläuterte. Bürgermeister Brandt bemerkte, er habe diesbezüglich Kontakt mit den Verantwortlichen für den Regionalplan Windenergie aufgenommen, die ihm bestätigt hätten, dass die Daten drei bis vier Jahre alt seien.

Gunter Dörzbach (CDU) machte angesichts dieser Informationen aus seinem Erstaunen keinen Hehl: "Es ist die dritte Anhörung und wir werden erstmals mit diesem Gebiet konfrontiert?" Es könne nicht sein, dass der Gemeinderat auf diese Weise vor vollendete Tatsachen gestellt werde. Das fand auch CDU-Fraktionskollege Clemens Heck, der sich fragte: "Wie kriegen wir die Kuh vom Eis?" Sprich: Wie sei es möglich, wieder zurück in den ursprünglich vorgeschlagenen 30 Hektar großen Bereich zu kommen. Dieses Anliegen, so Heck, müsse gegenüber dem Verband Region Rhein-Neckar "sehr deutlich" kommuniziert werden.

Einstimmig befürworteten die Räte den Antrag der Verwaltung, das bereits im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal aufgeführte und später von 20 auf 30 Hektar erweiterte Vorranggebiet wieder in den Regionalplan Windenergie aufzunehmen.