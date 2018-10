Das Gelände am Wiesenweg wurde schon in den 90er-Jahren zur Unterbringung von Geflüchteten aus dem ehemaligen Jugoslawien genutzt. Damals wurden die Bürgerkriegsflüchtlinge in Holzhütten, den sogenannten Holland-Häusern, einquartiert.

2015 entzündete sich eine Diskussion an der Frage, ob dort, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Jugendtreff auf dem Push-Gelände und zur Anlage des Tennisclubs, eine größere Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge gebaut werden soll. Der Vorschlag scheiterte, der Gemeinderat entschied sich für eine dezentrale Unterbringung. Die neue Container-Anlage wurde überwiegend für Obdachlose genutzt. Schon Anfang des Jahres wies die Stadtverwaltung darauf hin, dass sie bald keine Kapazitäten mehr für Obdachlose und Flüchtlinge habe und schlug eine Erweiterung um vier Container vor. Der Vorstoß scheiterte zwei Mal, jetzt stehen Unterkünfte in Holzmodulbauweise zur Diskussion.

Für das kommende Jahr rechnet das Ordnungsamt mit etwa sechs Obdachlosen und mindestens 30 bis 50 Flüchtlingen, die sie unterbringen muss. fjm