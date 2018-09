Fahrradklima-Test

Das beliebteste Verkehrsmittel in Heidelberg ist das Fahrrad. Aber ist die Stadt auch freundlich zu den Radlern? Das können diese auch in diesem Jahr wieder beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bewerten. Dieser Test soll die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden Deutschlands ermitteln - und natürlich auch aufzeigen, wo noch Handlungsbedarf besteht.

Beim jüngsten Fahrradklima-Test vor zwei Jahren hatte Heidelberg bundesweit den siebten Platz unter Städten vergleichbarer Größe belegt. Damals hatten mehr als 600 Menschen das Klima in der Stadt bewertet. Besonders positiv aufgefallen waren die vielen für Radfahrer geöffneten Einbahnstraßen, das gute Angebot öffentlicher Leihfahrräder und die große Anzahl von Fahrradfahrern in der Stadt. Auf der anderen Seite forderten die Teilnehmer eine stärkere Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen, sie sprachen sich für breitere Radwege aus und eine bessere Bekämpfung von Fahrraddiebstählen.

Knapp 30 Fragen

35 Prozent der Bürger legen innerstädtische Wege hauptsächlich mit dem Fahrrad zurück - ein Wert, den in Deutschland nur wenige andere Städte wie Münster oder Freiburg erreichen. Um die Attraktivität für die Radfahrer noch weiter zu steigern, geht die Stadt aktuell eine Rad-Offensive mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen an. Der wichtigste Baustein ist eine zusätzliche Rad-Achse vom Süden der Stadt über den Neckar in das Neuenheimer Feld. Zu Spitzenzeiten sind hier täglich rund 12.000 Radfahrer unterwegs. In den letzten beiden Jahren wurden ebenfalls schon viele kleinere Maßnahmen umgesetzt. Ob sich diese im Fahrradklima-Test niederschlagen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Bis 30. November läuft die Online-Umfrage. Unter www.fahrradklima-test.de kann man teilnehmen, in dem man knapp 30 Fragen beantwortet.