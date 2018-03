Von Micha Hörnle

Die geplanten versenkbaren Poller für den Fußgängerbereich Altstadt erinnern an eine Zeit vor über 40 Jahren, als die Stadt in einem Gewaltakt die Hauptstraße und ihre Seitengassen vom Autoverkehr befreien wollte. Damals, Anfang 1976, kreiste die Debatte eher um ein anderes Thema, nämlich dem Aus für die Hauptstraßen-Straßenbahn. Auch wenn es die Legende heute manchmal anders erzählt: Die Einstellung dieser Linie am 4. Juli 1976 kam mitnichten überraschend. In den ganzen Diskussionen zuvor waren sich fast alle - vom Einzelhandel über die Hoteliers bis hin zu den Stadträten - einig, dass für eine Bahn kein Platz in einer Fußgängerzone sei, "weil durch die Enge der Straße andere Verhältnisse gegeben sind als in den Mannheimer Planken", wie Fritz Quoos am 7. Februar 1976 in der RNZ schrieb. Und doch empfand man es als Manko, dass die Altstadt nur noch an ihren Rändern mit Bussen erschlossen werden sollte: Quoos nannte als Alternativen "Mini-Busse und elektrische Bähnchen ebenso wie die gute alte Pferdebahn".

Zu diesem Zeitpunkt war die unterirdische Magnetschwebebahn zwischen Bismarckplatz und Karlstor, der "Transurban", längst Geschichte: 1974 hatte das Bundesforschungsministerium seine Zuschüsse eingestellt, außerdem war das Projekt technisch nicht ausgereift. Spätere Ideen wie die einer elektrischen Minibahn anno 2006 wurden nicht aufgegriffen - da sie nicht mit den bisherigen Verkehrsmitteln Bus und Straßenbahn kompatibel seien.

Die ersten Monate bis zum Beginn der Umbauarbeiten ab dem 12. April 1977 waren ungewohnt für Heidelberg: Da nun ein Fußgängerbereich galt und keine Straßenbahn fuhr, stellten die ersten Cafés ihre Stühle auf die alten Gleise, die Läden platzierten keck ihre Waren auf den Gehsteigen - ein recht wilder Sommer anno 1976. Das galt auch für den Autoverkehr, der mit der neuen Situation nicht zurecht kam: "Unzumutbare Zustände" konstatierte Lore Wolf in der RNZ vom 29. Juni 1976: Plöck und Sofienstraße waren völlig überlastet.

Ende September 1978 war nach 17-monatigen Arbeiten der neue Fußgängerbereich fertig. Die Heidelberger feierten das mit einem richtigen Volksfest. Schon bei der Freigabe des ersten Bauabschnitts zwischen Sofienstraße und Brunnengasse am 25. November 1977 waren Tausende gekommen. Doch Ende 1978 häuften sich die Beschwerden: Wegen des regen Anlieferverkehrs sei die Hauptstraße im Grunde keine Fußgängerzone ...