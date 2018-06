Komplementärmedizin steht für Behandlungsmethoden, die die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Onkologie ergänzen. Die Behandlungen legen ihren Schwerpunkt auf eine Linderung der Nebenwirkungen:

Chinesische Medizin mit ihren Verfahren der Akupunktur, der manuellen Medizin, der Diätetik, den Heilübungen (Qi Gong) und ihrer eigenen Pflanzenheilkunde wird weltweit von 800 Millionen Menschen genutzt. Dabei gelten insbesondere die Methoden zur ergänzenden Behandlung der Chemotherapie als erfolgreich und schmerzlindernd. Ansprechpartner in der Region: Deutsche Gesellschaft für Traditionelle Chinesische Medizin, Präsident Prof. Dr. med. Johannes Greten, Tel. 06221-374546.

Homöopathie: Neue Schweizer Studiendaten weisen darauf hin, dass die Verfahren der Homöopathie wirksam und kostensparend sind. Über den Wirkmechanismus jedoch besteht keine einheitliche Meinung. Das Verfahren stammt aus Deutschland und wurde vor 200 Jahren von Samuel Hahnemann erfunden. Seitdem wird kritisiert, dass in der homöopathischen Arznei so gut wie keine oder gar keine Moleküle der Ausgangssubstanz vorhanden sind. Es besteht der Verdacht, dass es sich um suggestive oder Placebo-Wirkungen handeln könnte. Ansprechpartner: Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte sowie Arbeitskreis Homöopathie - Weiterbildung, Lehre und Forschung.

Pflanzenheilkunde: Die Phytotherapie stellte früher eine der Kernkompetenzen der deutschen Arzneiforschung dar. Zahlreiche westliche Medikamente - darunter Aspirin - wurden aus Pflanzen abgeleitet; so auch etwa die Hälfte der von der US-amerikanischen FDA zugelassenen Krebsmedikamente. Heidelbergs prominentester Pflanzenforscher ist Prof. Dr. Michael Wink, Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie. Pflanzenstoffe werden intensiv auch am Institut für Pharmazie und Biochemie, Abteilung Pharmazeutische Biochemie in Mainz, untersucht (Prof. Dr. Thomas Efferth).