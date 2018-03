Frauen aus der Region Eberbach versetzen sich beim Weltgebetstag in die Lebenssituation in Surinam

Eberbach. (bnc) Die Gebetsordnung haben heuer Frauen aus Surinam geschrieben, im kleinsten Land Südamerikas also. Gebetet wurde am Frauenweltgebetstag in 120 Ländern weltweit in ökumenischer Zusammenarbeit. Auch in Eberbach, Hirschhorn und Schönbrunn kamen dabei die Lebenssituationen in Surinam zur Sprache. Es geht darum, Solidarität unter den Frauen zu schaffen, nach dem Motto "informiert beten - betend handeln". Mit der Kollekte aus den Gottesdiensten werden Frauenprojekte rund um den Globus gefördert. In der evangelischen Michaelskirche in Eberbach wurden die Stufen vor dem Altar mit Stoffbahnen in den Farben des Wassers - türkis und blau - dekoriert. Selbst gebastelte Schmetterlinge und Blumen sowie eine kleine Flagge Surinams sie. In Blau und Türkis haben sich auch die Sprecherinnen gekleidet, die in die Rollen von sieben Surinamerinnen schlüpfen, um aus deren Alltag zu berichten. Uta Albert hat zur Klavierbegleitung Lieder eingeübt und wird dabei vom für diesen Abend zusammengestellten Chor und von Amei Köring an der Flöte unterstützt. Manche Chorsängerinnen steuern mit Rasseln und anderen Perkussionsinstrumenten südamerikanische Rhythmen bei.