Leimen. (sg) Mit Spannung erwartet wurde am Samstag die Kerweproklamation von Schlossherr Jürgen Haas. Bevor er mit seinen beiden Schlossfräulein Mara Ruhnau und Christin Menzel den Oberbürgermeister um den Rathausschlüssel bat und die Regentschaft während der Kerwetage übernahm, zeigte er in gereimter Form auf, was die Leimener bewegt und was sich in der Vergangenheit alles tat.

Dabei nahm er vielfach mit einem Augenzwinkern, aber auch mal mit vollem Ernst verschiedene Themen aufs Korn. Dass ihm als langgedienter Schlossherr und Kerweregent die Wiederbelebung der Weinkerwe (vgl. weitere Artikel) am besten gefällt, verhehlte er nicht. "Einst war die Looma Kerwe ein stolzes Fest. Die Menschen kamen von sehr weit gefahren, um hier zu verweilen als unsere Gäste", wusste er. Doch irgendwann habe die Stadt damit begonnen, den "Gürtel enger zu schnallen". "Hier wurde gestrichen, dort wurde gekürzt und feste Programmpunkte nicht mehr gewürzt." Die Stadtspitze habe ernstlich gedacht: "Eine Looma Kerwe für die ganze Region: Wer braucht das schon?" Froh war der Schlossherr drum: "Das ungeliebte Pflänzchen Weinkerwe blieb am Leben. Es wartete darauf, dass man ihm neues Wasser gebe." Dies sei nun passiert. Jetzt könne das Pflänzlein wieder wachsen und gedeihen und keiner werde zur Kerwezeit sein Kommen mehr bereuen.

Auf die Neuerungen und Kerweattraktionen kam Jürgen Haas direkt zu sprechen. "Sie brauchen nicht nach London oder Wien, keiner muss mehr in die Ferne ziehen - auch wir haben jetzt ein Riesenrad." Toll fand er, dass der Oberbürgermeister die beiden Schlossfräulein für die nächsten Jahre als Repräsentantinnen der Weinstadt Leimen gewinnen konnte. Den zum wiederholten Mal bei der St. Ilgener Kerwe missglückten Fassbieranstich des Leimener Rathauschefs brachte Jürgen Haas bei der Gelegenheit auch gleich aufs Tapet. Trotz Sondertraining im Rathauskeller sei "des Fasses Loch" für den Zapfer noch ein großes Problem. In St. Ilgen wollte es minutenlang nicht klappen. Statt Gerstensaft im Bierkrug sei dieser dem OB schon wieder "auf die Schlappen gespritzt". Bundestagswahl und Bürgerentscheid berücksichtigte der Schlossherr auch in seiner Rede. Zur Entscheidung über die Bebauung am Rathausplatz gab er der Wählerschaft auf ihren Urnengang mit: "Ob Ja oder Nein - entscheidet nicht nur mit dem Bauch allein."