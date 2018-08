"Dürreplatzfest" am 8. September unter anderem mit SWEAT

Weinheim. (RNZ) Sie sind schon Klassiker der Weinheimer Party-Abende: SWEAT, jene Funky-Power-Band um den Weinheimer Gitarristen Markus Herrmann, die am liebsten in der Zweiburgenstadt ihre Auftritte als Heimspiele gewinnt. Zu besonderen Festen holen sie sich außergewöhnliche Sänger aus der Region wie Vince the Prince oder Susan Horn, die ebenso aus Weinheim stammt und hier ihr treues Stammpublikum hat.

Mit eben diesen werden "SWEAT" auch beim Dürreplatzfest in diesem Jahr am Samstag, 8. September, wieder als "Main-Act" auftreten, ab circa 19 Uhr auf der Stadtwerke-Bühne auf dem Dürreplatz. Es ist das vierte Dürreplatzfest seit der Veränderung des Platzes an der "Weinheim Galerie". Dank einiger Partner und Förderer aus der Weinheimer Wirtschaft kann der Stadtjugendring als Veranstalter auch diesmal das Bühnenprogramm ohne Eintritt anbieten.

"In den Jahren ist ein gutes Miteinander zwischen dem städtischen Veranstaltungsmanagement, dem Stadtjugendring und den Partnern entstanden", schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Auch die Bewirtung ist bewährt. Für Essen und Trinken sorgen Heiner Pfästerer, die Woinemer Hausbrauerei und das Weingut Raffl. Neu dabei ist diesmal die "Feierwehr" des Stadtjugendrings mit alkoholfreien Cocktails zu jugendgerechten Preisen. Die Badische Beamtenbank ist Hauptförderer des umgebauten Feuerwehr-Oldtimers und sorgt dafür, dass im Tank und im Kühlschrank nie die Flüssigkeit ausgeht.

Das Dürreplatzfest beginnt um 11 Uhr - während quasi nebenan der Provence-Markt begonnen hat - mit Schüler- und Nachwuchsbands. Diesmal treten auf: (der Reihenfolge nach) Dominik Maciejewski, junger Singer-Songwriter aus dem Werner-Heisenberg-Gymnasium, "Black & White September" mit balladesken Klassikern der vergangenen Jahre, der "Werner-Pöhlert-Musikclub" und die "Music Chaos Crew", ein Garant für junge und frische Musik. Dann folgt "Woinem Brass", Weinheims Botschafter an den Blasinstrumenten, dann der stimmstarke Pat Fischer und seine Band - und schließlich - nach einem Fassbieranstich - "SWEAT". Für die Bühnentechnik ist Soundcreation aus dem hessischen Fürth zuständig.

"Es ist wieder gelungen, ein breites Spektrum Weinheimer Kultur und vor allem stimmungsvoller Unterhaltung zusammenzustellen", freut sich der städtische Pressesprecher Roland Kern, der mit dem Stadtjugendring die Verantwortung für das Dürreplatzfest hat.