Kuriose Verbotsschilder: Ein Musikverbot wie in Weinheim ist nicht die einzige kuriose Verbotsschild-Rarität. Vielmehr befindet es sich in kreativer Nachbarschaft: In Bolivien gibt es ein Flugverbot für Flamingos, auf dem Donauradweg nahe Ulm (und vielleicht auch um Ulm herum) findet sich der beschilderte Hinweis, dass "kopflose Paddler" unachtsam den Weg kreuzen können. In Südafrika werden Rollstuhlfahrer sogar davor gewarnt, bei starker Wegneigung im Rachen eines Krokodils zu verschwinden. (mpt)