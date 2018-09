Opfer von Kandel und Eltern hatten Tatverdächtigen angezeigt

(lrs) Eine Woche nach der Bluttat von Kandel laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Derweil bestreitet das Jugendamt des Kreises Germersheim, über eine direkte Bedrohung der 15-Jährigen durch ihren mutmaßlich gleichaltrigen Ex-Freund schon seit 18. Dezember informiert gewesen zu sein.

Das Mädchen war am 27. Dezember bei einer Messerattacke in einem Drogeriemarkt tödlich verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt der Ex-Freund aus Afghanistan, der beim zuständigen Jugendamt einen Vormund hat. Nach neuen Erkenntnissen hatte die Jugendliche ihren ehemaligen Freund bereits am 15. Dezember wegen Beleidigung, Nötigung, Bedrohung und Verletzung persönlicher Rechte angezeigt. Nur zwei Tage später habe der Vater ebenfalls Anzeige erstattet.

Darüber sei der Vormund informiert worden, hieß es gestern vonseiten des Polizeipräsidiums Ludwigshafen. Dieser Darstellung widersprach das Jugendamt daraufhin im Detail. Zwar habe man von den Anzeigen erfahren, nicht jedoch, dass der Ex-Freund auch wegen Bedrohung angezeigt worden sei. Zu keiner Zeit habe es für die Mitarbeiter des Jugendamtes Indizien gegeben, dass man um Leib oder Leben des Mädchens fürchten müsse.