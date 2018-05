Was lief gut beim Fohlenmarkt, was ließe sich ändern? Die RNZ fragte bei den Organisatoren nach

Auf dem Rummel lief es laut Willi Lowinger "zufriedenstellend - bis auf den regnerischen Donnerstag". Nachdem der Schausteller den Abschuss-Standort des Feuerwerks (Stiftsbuckel) kritisiert hatte, war er dieses Mal zufrieden. Seiner Meinung nach könnte es auch künftig vom Gelände der Segelflieger im Wiesental abgefeuert werden.

In der Elsenzhalle hatten die Fleischer-Innung und die Biermanufaktur Dachsenfranz fürs leibliche Wohl gesorgt. Innungsvertreter Rüdiger Pyck und Brauer Tilman Werner zeigen sich zufrieden, ergänzen aber, dass es ein wenig kühl war: "Bei Bierabsatz macht sich jedes Grad bemerkbar", verrät Werner. Und Pyck berichtet, dass am Donnerstag der Außenbereich der Halle nicht so gut besucht war. "Es war aber wieder ein schönes Fest, das von den Sinsheimern gut angenommen wurde", betont Pyck. Zu überdenken wäre seiner Meinung nach, ob am Sonntagabend noch eine Band auftreten müsse: "Die Leute haben drei Tage toll gefeiert, am Sonntag tröpfelt es dann aus", hat er beobachtet.

Mit dem Umzug sind alle recht zufrieden: "Es war diesmal mehr los", findet Klaus Gaude, Vorsitzender des Arbeitskreises Handel im Wirtschaftsforum Sinsheim. Vor allem vor und nach dem Umzug seien viele Kunden in die Geschäfte geströmt. Was die Verkaufszahlen anbelange, sei der verkaufsoffene Sonntag aber "kein herausragender" gewesen, bilanziert Gaude.

Überwiegend friedlich war es auf dem Fohlenmarkt: Laut Polizei gab es am Samstag zwei kleinere Auseinandersetzungen auf dem Festgelände. Beim Umzug und in der Elsenzhalle war es ruhig.