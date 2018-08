Was bringt die Blockchain?

Kryptowährungen wie Bitcoin wollen nicht weniger als das Weltwährungssystem auf den Kopf stellen. Dabei greifen sie auf die Blockchain-Technologie zurück. Das Heidelberger Start-up Instaffo hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, das "Mysterium" um den Begriff aufzuklären, und will deshalb regelmäßig zu "Blockchain-Days" einladen.

Der erste findet am morgigen Freitag ab 17 Uhr in den Büros von Instaffo, Römerstraße 135, in typischer "Start-up-Atmosphäre" mit Darts, Tischkicker und Co. statt. Dabei berichten gleich einige Hochkaräter von ihren Erfahrungen mit Blockchain, etwa Florian Gauger, Software-Entwickler bei Google, sowie Ankit Kathuria, ehemaliger Marketing-Chef von Uber. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, kostet keinen Eintritt, eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich.

Instaffo ist ein 2014 gegründetes Personal-Tech-Unternehmen mit Sitz in Heidelberg. Es entwickelt Software, die durch die Automatisierung der Suche und Vorauswahl von Fachkräften Effizienz und Fortschrittlichkeit beim Rekrutieren von Mitarbeitern ermöglichen soll. (dns)