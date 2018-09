Hintergrund

Der Wanderfalke war 1971 der erste "Vogel des Jahres". Zu dieser Zeit war der Greifvogel in Deutschland nahezu ausgestorben. Dank intensiver Artenschutzmaßnahmen konnte sich die Population inzwischen erholen, aber er gehört noch immer zu den besonders geschützten Vogelarten. Das Tier ist mit seinen 38 bis 45 Zentimern Körperlänge und einer Flügelspannweite bis über einen Meter einer größten heimischen Falken. Er ernährt sich fast ausschließlich von Vögeln bis Tauben- oder Drosselgröße, in unseren Breiten stehen Tauben als Beutetiere an erster Stelle. Die größte Gefahr für den Wanderfalken stellt die gezielte Bejagung und Verfolgung durch den Menschen dar. Jungvögel fallen an ihren Brutplätzen im Felswänden und Nischen auch Mardern oder Uhus zum Opfer, die häufig an denselben Stellen brüten und der bedeutendste natürliche Feind des Wanderfalken sind. (rnz)