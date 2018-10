Die Prozesse: Insgesamt 17 überwiegend junge Angeklagte müssen sich wegen der in Walldorf geworfenen Molotow-Cocktails verantworten. Im ersten Prozess vor der Heidelberger Jugendkammer waren ein 17- und ein 20-Jähriger jeweils zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden, in beiden Fällen zur Bewährung ausgesetzt. Ein weiterer 17-Jähriger kam mit einer Verwarnung und Arbeitsstunden davon. Nach den Urteilen im zweiten Prozess am Dienstag folgt noch ein drittes Verfahren in Heidelberg, ein viertes wird vor dem Jugendgericht in Wiesloch verhandelt. Termine gibt es dafür noch nicht. alb