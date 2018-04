Anschluss-Anbieter buhlen um Daisbacher Kunden

Die Firma Overturn reagiert auf die BBV-Offerte mit eine Kampagne für ihre beschleunigte Funklösung. Beide Unternehmen wollen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MBit pro Sekunde erbringen - mehr geht nach momentanem technischen Stand kaum. "Selten hat es ein so breites Interesse zu einem Thema gegeben", hat Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner festgestellt. Daisbach habe wegen einer langen Zuleitung momentan nur einen relativ langsamen Internetzugang über das Kupferkabelnetz der Telekom.

Dass diese Verbindung zum Jahreswechsel auch noch tage-, teilweise wochenlang gestört war, trieb manche beinahe in den Wahnsinn. Erschwerend hinzu kommt, dass auch im Mobilfunkbereich die Daisbacher wegen der Topografie und wegen problematischer Standorte für Antennen schlecht versorgt sind. Besserung ist jedoch in Sicht, soll doch beim Sportplatz eine weitere Funkanlage montiert werden, die einen Großteil der Ortslage abdecken kann.

240 Vorverträge verlangt die Firma BBV, bevor sie das Glasfaser vom kreiseigenen Backbone-Netz abzweigend in die Straßen und zu den Häusern legt. Die Kabelverlegung soll umsonst sein, verspricht die BBV, für den Anschluss seien dann 100 Euro plus monatliche Gebühren fällig. Die Chancen stehen offenbar gut, dass das Angebot angenommen wird: Etwa 200 Verträge sollen inzwischen unterschrieben an die BBV zurückgegangen sein. (wig/z)