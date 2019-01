Welche Frage wollten Sie Anita und Alexandra Hofmann schon immer stellen? Mit dem RNZ-Gewinnspiel erhalten Sie nicht nur eine Antwort auf Ihre ganz persönliche Frage an das Duo, sondern können auch ein exklusives Jubiläumspaket gewinnen. 30 Fragen wird das Duo zu seinem 30. Bühnenjubiläum beantworten. Ihre Fragen schicken Sie an red-mosbach@rnz.de. Unter den Einsendern der originellsten Fragen verlosen wir das Spezialpaket, das es in sich hat. (rnz)