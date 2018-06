Wahlsplitter aus Sulzfeld

Die positive Stimmung auf dem Rathausplatz spiegelte sich nicht nur in den musikalischen Auftritten der Feuerwehrkapelle, des Posaunenchores, des gemischten Chores und des Kinderchores des AGV wider, sonder auch in einer Zufallsbefragung der RNZ. Rolf Diefenbacher (Rentner) hatte vermutet, dass die Wahl so ausgehen würde, und wünscht sich, dass Pfründer die nächsten acht Jahre so weiter macht wie bisher. Ursula Schuster (Hausfrau) freute sich über die hohe Wahlbeteiligung. Pfründer war ihre Wunschkandidatin. Horst Krüger (Rentner) sah gar eine "phänomenal hohe" Wahlbeteiligung. Die 88 Prozent zeigten, sagte er, dass Pfründer beliebt ist in Sulzfeld. "Es gab wohl Gegenstimmen aus dem Dorf, weil sie zu viel Geld ausgegeben hat", vermutete er dennoch. "Der Ausgang der Wahl war abzusehen. Ich wünsche mir, dass Sarina Pfründer die zweite Amtsperiode so macht, wie die Erste", sagte Luca Mayer (Mediengestalter), und Beate Pfefferle (Winzerin) bekundete: "Bin total begeistert, dass Frau Pfründer so viele Stimmen bekommen hat. Ich hätte mir allerdings eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht." (db)