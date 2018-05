Vorgaben für Hospital-Gelände

Wenn der Konversionsausschuss des Gemeinderats heute über die Nachnutzung des Hospital-Geländes diskutiert, geht es nicht nur ums Wohnen. Auch das energetische Konzept für die zukünftigen Gebäude sowie Vorgaben für Verkehr und Mobilität sind Teil der Beschlussvorlage. Die wichtigsten Punkte:

> Gebäude: Im Hospital-Gelände wird der KfW-55-Standard festgeschrieben. Das heißt, ein Gebäude verbraucht nur 55 Prozent der Energie eines vergleichbaren Referenzbaus, der nach den energetischen Mindestanforderungen errichtet wurde. In Verbindung mit großen Fotovoltaikanlagen auf den Dächern ergibt sich laut einer Studie eine größere CO2-Reduktion als etwa mit Passivhäusern ohne Fotovoltaik.

> Autos: Generell will man im Hospital-Quartier so wenig Autoverkehr wie möglich. Es wird ein weitgehend oberirdisches Parkhaus gebaut, das für vier Wohnblöcke Stellplätze zur Verfügung stellt. Dort braucht man dann keine Tiefgaragen, was die Baukosten reduziert. Andere Wohnanlagen erhalten Tiefgaragen. Parkplätze im öffentlichen Straßenraum sollen auf ein Minimum reduziert werden, trotzdem sollen Besucher, Beschäftigte und Kunden von Geschäften Platz für ihr Auto finden. Auch Car-Sharing-Angebote sind geplant. Schleichverkehr durch das Areal soll durch Poller vermieden werden, die Berechtigte versenken können.

> Fußgänger und Radfahrer: Sie sollen "attraktive Wege" bekommen, breite Gehwege und eine Anbindung an die geplante Radverkehrsachse vom südlichen Umland in die Innenstadt.

> Öffentlicher Nahverkehr: Hier sind keine Neuerungen geplant, denn das Hospital-Gelände ist durch die Straßenbahnen 23 und 24 sowie die Buslinien 33 und 29 gut angebunden. (ste)