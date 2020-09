> Die Volkshochschule Schriesheim/Wilhelmsfeld gibt es in dieser Form seit 1989. Ihre Anfänge reichen in die fünfziger Jahre als "Volksbildungswerk" zurück, in dem rein ehrenamtlich gearbeitet wurde. Anfang der achtziger Jahre entstand die VHS Lobdengau als Zusammenschluss von sieben Kommunen (Schriesheim, Wilhelmsfeld, Dossenheim, Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Ilvesheim) mit Sitz in Ladenburg, doch gegen Ende des Jahrzehnts zerfiel das Konstrukt wieder, 1989 wurde die Volkshochschule Schriesheim/Wilhelmsfeld gegründet. Beate Keppel, die bereits seit 1985 die Schriesheimer Außenstelle ehrenamtlich übernommen hatte, wurde ihre Leiterin. 1995 zog die VHS vom Rathaus in ihr eigenes Gebäude. Keppel ging 2001 in den Ruhestand (sie starb 2013), ihr Nachfolger war, 18 Jahre lang, Frank Röger. hö