Die RNZ verlost 5 x 2 Eintrittskarten für die Bergweihnacht. Wer gewinnen will, ruft an unter Tel.: (013 78 22) 70 23 47 oder schickt eine SMS an die Nummer 520 20 mit RNZ MO PREIS (auf Leerzeichen achten) mit Kennwort "Gewinner" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Mittwoch, 19. Dezember (13 Uhr), geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro).