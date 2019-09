Verlosung

Es gibt nur noch wenige Karten für das große Chorprojekt "Coro fantastico" (www.theaterheidelberg.de), bei dem die Theaterbesucher alle Stationen einer Opernproduktion erleben. Die RNZ verlost 3 mal 2 Freikarten für "Coro fantastico" am 29. September, 19 Uhr. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Theater sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 20. September, 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)