> Das mRNA-Prinzip der Impfstoffe von Biontech oder Moderna ist schon lange bekannt. Die Wirkungsweise stammt aus der Krebstherapie, wo seit Jahren an personalisierten Impfstoffen gearbeitet wird. mRNA ist englisch und steht für "messenger ribonucleic acid", deutsch für Boten-Ribonukleinsäure. Der mRNA-Impfstoff wird in den Muskel eines Menschen gespritzt. Die Körperzellen nehmen die mRNA auf, einigen von ihnen gibt der Impfstoff Teile der Virus-Erbinformationen mit. Die Zellen lesen den Bauplan ab und produzieren (im Fall des Coronavirus) das Spike-Protein, das an die Oberfläche der Zelle transportiert wird. So kann es von den Immunzellen erkannt werden. Dadurch wird das Immunsystem aktiviert und es werden Antikörper gegen das Spike-Protein gebildet. Auch bei einer Infektion ist die Person nun vor dem Virus geschützt. stoy