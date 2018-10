Das Programm

In diesem Semester zeigt das Unikino 14 Filme. Die Vorführungen finden immer mittwochs in den Hörsälen 13 oder 15 der neuen Uni statt, Start ist in der Regel um 19 Uhr.

24. Oktober: I, Tonya (englisch)

31. Oktober: Hereditary - Das Vermächtnis (engl.)

7. November: Isle of Dogs - Ataris Reise (engl.)

14. November: Mr Gay Syria

21. November: Game Night (engl.)

28. November: Shape of Water - Das Flüstern des Wassers (engl.)

5. Dezember: Deadpool 2 (engl.)

12. Dezember: Die dunkelste Stunde (engl.)

19. Dezember: Die Feuerzangenbowle

9. Januar: Lady Bird (engl.)

16. Januar: Mamma Mia! Here We Go Again (engl.)

23. Januar: A Quiet Place (engl.)

30. Januar: BlacKkKlansman (engl.)

6. Februar: Vorwärtsdrang - Elf Sportler, sieben Stories, ein Gedanke: Wir wollen weiter. arj