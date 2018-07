Hintergrund Und so funktioniert's!

Florian Bölz arbeitet mit dem deutschlandweiten Carsharing-Netzwerk Flinkster von der Deutschen Bahn zusammen. Kunden müssen sich zunächst dort registrieren. Anschließend kann das Leihauto übers Internet gebucht und mit einer Kundenkarte oder per App auf dem Handy entsperrt werden. Der Autohändler rechnet damit, dass eine Anmeldung über ihn unter zehn Euro kosten wird - eine Registrierung bei Flinkster direkt kostet ohne Bahncard einmalig 29 Euro. Auch bei den Nutzungsgebühren will der Unternehmer unten ansetzen. "Wir machen das nicht wegen des Geldes", meint Bölz. "Es wird ein Nullgeschäft." Der Tagestarif (zwischen 8 und 22 Uhr) liege bei 2,30 Euro pro Stunde, in der Nacht (22 bis 8 Uhr) kosten 60 Minuten 1,50 Euro. Hinzu kommt eine Kilometerpauschale von 19 Cent. (fsd)