In Bauabschnitt I wird nur der aus Norden kommende Verkehr über Zaisenhausen in Richtung Flehingen zurück auf die B 293 geleitet. Der Verkehr aus Süden kommend wird auf der B 293 an der nördlichen Rampe bei Flehingen in Richtung Sulzfeld über die L 554/L 593 zur B 293 geleitet.

In Bauabschnitt II wird der Verkehr aus Norden kommend in Zaisenhausen über die L 618 und weiter Richtung Gochsheim zur K 3503 in Richtung Gölshausen auf die B 293 geleitet. Der Verkehr aus Süden kommend wird bereits in Bretten von der B 35 auf die L 1103 nach Oberderdingen geleitet.

Die Umleitungsstrecke führt dann über die Ortsentlastungsstraße und die L 554/L 593 in Richtung Kürnbach. An der Einmündung zur K 3507 wird der Verkehr zur Auffahrt der B 293 geführt. (rnz)