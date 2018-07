Mitgliederehrungen

> 25 Jahre Mitglied (Ehrennadel in Bronze): Emmanuel Georgiadis, Brygida Georgiadis, Claudia Hefermann, Martin Hirsch, Susanne Johe-Kolb, Susi Kotsaridou, Katrin Kulikowski, Peter Schubert, Nadine Wolf.

> 40 Jahre Mitglied (Ehrennadel in Silber): Peter Blasius, Konrad Gieringer, Inge Hachenberger, Wolf-M. Lederer, Renate Mayer, Rolf E. Sattler, Marija Sattler, Richard Schröder, Marianne Schröder, Horst Schweinhardt, Gertrud Schweinhardt, Holger Straub, Alfred Supper, Karin Supper, Sabine Ternes, Ralf Vogelgesang, Eberhard Winter.

> 50 Jahre Mitglied (Ehrenmitgliedschaft und Ehrennadel in Silber mit Goldrand): Elke Klement, Ruth Lottprein, Armin Mayer, Wolfgang Seitz.

> 60 Jahre Mitglied (Ehrenurkunde): Berthold Kraus, Erwin Naß.

> 70 Jahre Mitglied (Ehrenurkunde): Karl Bär, Armin Haag, Ingo Stamm, Margot Trapp, Heinz Weber.

> 75 Jahre Mitglied (Ehrenurkunde): Fritz Keller, Friedrich Spilger.

> Ehrennadel in Silber für ehrenamtliche Tätigkeit oder sportliche Betätigung: Berthold Kraus, 25 Jahre aktiver Sport in der Jedermann-Abteilung (jahrelang Kameramann bei Veranstaltungen); Gerhard Arnold, 25 Jahre aktiver Sport bei den Jedermännern sowie stellvertretender Abteilungsleiter seit 2010; Florian Peter, 10 Jahre aktiver Mannschaftssport Tennis, 6 Jahre Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter Tennis; Thomas Frößinger, besondere Verdienste in der Tennisabteilung; Peter Blasius, 25 Jahre aktiver Mannschaftssport in der Tischtennisabteilung und Unterstützer der Tischtennisabteilung; Peer Böhrnsen, Abteilungs- und Übungsleiter Taekwon-Do (seit 2002).

> Ehrennadel in Bronze für ehrenamtliche Tätigkeit oder sportliche Betätigung: Mina Platz, 6 Jahre Übungsleiterin Kinder-Jugendturnen; Henrik Barzyk, 6 Jahre Übungsleiter Tischtennisjugend; Torsten Frohn, 6 Jahre Abteilungsleiter Handball (seit 1. Dezember 2011).

> Philipp-Johe-Medaille, Ernennung zum Ehrenvorstandsmitglied, Ehrenbrief des BHV: Fritz Mayer, mehr als 30 Jahre Handballabteilungsleiter, über 35 Jahre Manager der Ersten Mannschaft, sechs Jahre Zweiter Vorstand. ans