Die Auftritte

"Bewegungslied": Kindergruppe TSV Buchen; "Im Bann der Sirenen": Showturngruppe SpVgg Neckarelz; "Minitrampolin": Turner vom TV Mosbach; "In der Welt von Till Eulenspiegel": Wettkampfturnerinnen TV Walldürn; "Work it": Showtanzgruppe TV Wertheim; "Phänomenal weil ich ein Mädchen bin": Turnerjugend TV Königshofen; "Rhythmische Sportgymnastik": Gymnastinnen TV Mosbach; "Hiphop-Breakdance" der "Zzyzx" vom TSV Buchen; "Jazztanz Farbenvielfalt": Gruppe La Jeunesse VfR Gommersdorf; "Turnen, Tanz u. Balkenakrobatik": Turnerinnen TSV Tauberbischofsheim; "Bauarbeiter aus dem Maurerdorf Hettje": Turner FC Viktoria Hettingen; "Jazztanz Halleluja": Red White Flames des VfR Gommersdorf; "Impressionen am Balken": Turnerinnen TV Mosbach; "Seilspringer Gruppe": TSG Seckenheim; "Sportakrobatik": TSVG Albershausen; "Exotika": Showturngruppe Spvgg Neckarelz; Moderation: Christof Kieser; Regie: Christof Kieser, Andrea Sommer, Roswitha Hajek, Dagmar Hufnagel.