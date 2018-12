Baumann: Tolle Parade in der Schlussphase. Kein Elfmeterkiller. Ausführlicher und offener Analytiker in der Mixed-Zone.

Adams: Noch nicht die erhoffte große Verstärkung im Defensivverbund.

Bicakcic: Geht in jeden Zweikampf, als wäre es sein letzter. Pech, dass er Caligiuri im Strafraum berührte.

Vogt: Verließ in der Szene, die zu Schalkes Elfmeter führte, ohne Not die Abwehrkette. In der Vorsaison stärker.

Kaderabek: Tschechische Lokomotive auf rechts mit nicht ganz so viel Dynamik wie sonst. Aber okay.

Zuber: Im Hälfte eins auffälligster Hoffenheimer. Erst Fährmann, dann die Latte waren seinen Distanzschüssen im Weg.

Demirbay: Versuchte viel - mit mehr oder weniger Erfolg.

Grillitsch: Der Österreicher war erstmals wieder dabei und muss sich erst wieder einfinden.

Kramaric: Gefiel im Zusammenspiel mit Zuber, eiskalt vom Elfmeterpunkt.

Belfodil: Schoss Oczipka im Strafraum an die Hand, kein schlechter Auftritt des Algeriers.

Joelinton: Vergab die beste Chance der Partie. Hätte mal wieder ein Tor verdient.

Nelson: Wieselflink und dribbelstark, diesmal aber ohne Torgefahr.

Schulz: Zunächst nur auf der Bank. Belebendes Element.

Szalai: Kam spät für Belfodil. Hätte gleich treffen können. nb/awi