True Warriors

> Niklas Schenck (34), geboren in Heidelberg, hat hier Geografie studiert, lebt in Hamburg und ist verheiratet mit Ronja von Wurmb-Seibel, mit der er den Film "True Warriors" gemacht hat. Er ist ein mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer und Reporter. Für sein Multimedia-Porträt des in der DDR unwissentlich gedopten Athleten Andreas Krieger erhielt er 2010 den Axel-Springer-Preis; für Recherchen zur deutschen Sportförderung und den Zielvereinbarungen für die Olympischen Spiele erhielt er den Wächterpreis der Tagespresse (2012). Er absolvierte während des Studiums ein Praktikum in der RNZ-Stadtredaktion, durchlief das Journalistenprogramm "Jona" und lernte an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Für die Dokumentation "Geheimer Krieg" (2013) wurde er für den Grimme-Preis, für die Multimedia-Geschichte "Love for my enemies" für den Emmy und den National Magazine Award (beides 2015) in den USA nominiert. Sein Buch "Die Krebsmafia" erschien am 8. November.

> Ronja von Wurmb-Seibel (31) ist vielen durch die Wochenzeitung "Zeit" bekannt. Sie schrieb während ihres Aufenthalts in Afghanistan die Kolumne "Ortszeit Kabul", die nach dem Tod der Fotografin Anja Niedringshaus eingestellt wurde. Außerdem veröffentlichte sie 2015 das Buch "Ausgerechnet Kabul - 13 Geschichten vom Leben im Krieg". In Afghanistan produzierten sie und ihr Mann unter anderem zwei Filme für den NDR.

> "True Warriors": Kabul, 11. Dezember 2014: Bei der Premiere eines Theaterstücks über Selbstmordanschläge sprengt sich ein 17-Jähriger in die Luft. Der Film erzählt die Geschichte der Schauspieler und Musiker, die auf der Bühne standen. Sie wollten mit dem Stück ein Zeichen setzen gegen den Terror, der ihre Gesellschaft zerfrisst. Jetzt sind sie selbst vor Angst gelähmt. Erst als der Schock der Gewalt sie ein zweites Mal trifft, entscheiden die Künstler, sich ihrer Ohnmacht zu stellen. Sie radikalisieren sich und wagen mehr - in Kabul. ans