> Der "Together Café Talk", ein Treffpunkt für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, wurde vor zwei Jahren aufgebaut, zuerst in der Weststadt, dann wurden die Räume dort zu klein und man zog ins Lutherzentrum in Bergheim. Mehrere Hundert Geflüchtete und Migranten genossen beim "Talk" schon Sprachunterricht, Beistand und Kontakte.

Getragen wird das Angebot von der Aktion "Weststadt sagt Ja!", vom Asylarbeitskreis und der evangelischen Kirche mit Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez. Sie besetzt die "Pfarrstelle für Flucht und Migration". Die katholische Kirche hat dafür ihren Gemeindereferenten Jochen Winter abgestellt. Beide sind auch im Ankunftszentrum Patrick Henry Village tätig.

"Ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf", sagt Zweygart-Pérez, "das hat meinen Horizont erweitert, ich erfahre viel über andere Kulturen und Länder und genieße eine große Freiheit bei meiner Tätigkeit."

Den Café Talk gibt es dienstags, mittwochs und donnerstags, von 16 bis 18 Uhr. Mehrere Bürger unterrichten dort den "Deutschkurs für Asylbewerber", plaudern mit den Gästen, erklären Deutschland, bieten Getränke und Gebäck an. Natürlich unterstützen sie auch bei Problemen mit dem Aufenthaltsstatus, begleiten zu Ämtern oder geben Tipps, wie ein Anwalt zu finden ist. bik