Hintergrund: Tödliche Elefantenattacke

Was genau in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2015 in Buchen geschah, ist bis heute unklar. Fest steht, dass Elefant "Baby", auch "Benjamin" genannt, das Stallzelt des Zirkus "Luna" auf dem Festplatz verließ, einen 65-jährigen Spaziergänger angriff und tötete. Fast eineinhalb Jahre ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft. Nichts wurde unversucht gelassen, eine Vielzahl von Zeugen befragt, Handydaten ausgewertet, Elefanten-Experten hinzugezogen. Doch die wichtigste Frage blieb unbeantwortet: Wer holte den Dickhäuter aus dem Zelt?

Juristisch ist der Fall seit Oktober 2016 abgeschlossen: Zirkusdirektor Walter Frank trägt die Verantwortung für die Attacke. Wegen fahrlässiger Tötung erhielt er einen Strafbefehl über 90 Tagessätze à 35 Euro. Das bedeutet laut Staatsanwaltschaft Mosbach aber nicht, dass ein Zirkusmitarbeiter "Benjamin" freigelassen hat, ebenso könnten auch militante Tierschützer der Elefantenkuh zur Flucht verholfen haben. "Es tut uns sehr leid, was damals passiert ist", sagt rückblickend Alexandra Finckh, die Lebensgefährtin von "Babys" Trainer Stefan Frank.

Nach wie vor wütend ist sie auf Peta. Die Zirkusfamilie fühlt sich von der Tierschutzorganisation verfolgt. Seit Anfang der 90er-Jahre seien Beleidigungen und Sachbeschädigungen an der Tagesordnung gewesen. "Es sind immer wieder Koppeln aufgeschnitten und Gehege geöffnet worden", berichtet Finckh. Über Jahre hinweg habe es Aufrufe zur Befreiung "Babys" gegeben - vor dem Gastspiel in Buchen sei es massiv geworden. Der Elefant lebt seit mehr als zweieinhalb Jahren im Safari-Park in Stukenbrock (Nordrhein-Westfalen). Der Zirkus hat sich von den Folgen der Elefantenattacke nie erholt. War die Familie Frank vor dem Unglück in der achten Generation unterwegs, blieben nur noch die Tierlehrer übrig. "Wir waren pleite und mit den Nerven am Ende", sagt Finckh. alb/rüb