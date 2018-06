Fraktionen sind die für Erhöhung der Friedhofsgebühren - Einem Stadtrat ging Steigerung nicht weit genug

Eppelheim. (aham) Eine allzu große Debatte um die Erhöhung der Bestattungsgebühren gab es nicht. Den Gemeinderäten ist die schlechte Finanzlage der Stadt bewusst. Und aus diesem Grund stimmte Rolf Bertsch als einziger gegen den Kostendeckungsgrad von 60 Prozent: "Das ist zu kurz gedacht", sagte der CDU-Rat. Er brachte daher einen eigenen Vorschlag zur Abstimmung: die Bestattungsgebühren so zu erhöhen, dass sie 75 Prozent der Kosten decken. Der einzige, der ihm jedoch zustimmte, war Sebastian Unglaube (Grüne).

Zwar sei es durchaus möglich, sämtliche Kosten auf die Bürger abzuwälzen, hielt CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth fest. Auch wenn dies für den Haushalt am besten wäre, so wäre dies dennoch eine unverhältnismäßige Erhöhung. Außerdem: "Friedhöfe dienen der Allgemeinheit", so Orth. Die Anlagen hätten einen parkähnlichen Charakter, daher sei es zu rechtfertigen, wenn die Allgemeinheit - und damit die Stadt - 40 Prozent der Kosten trage. Dies sah SPD-Fraktionssprecherin Renate Schmidt genauso.

Christa Balling-Gündling (Grüne) hob hervor, dass man bei der Berechnung der Gebühren auch die Preise der Umlandgemeinden angeschaut habe. "Ein Vergleich hat schnell gezeigt, dass Eppelheim in fast allen Bereichen die günstigsten Bestattungsgebühren hat", so Balling-Gündling. Das sei zwar für die Betroffenen "nur ein kleines Trostpflaster, doch angesichts der leeren Kassen sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende zur Erhöhung: "Es muss leider sein." Auch Bernd Binsch (EL/FDP) sah keinen Weg daran vorbeiführen.