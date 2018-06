Tobias Balthesen, Läufer, geboren 1977 in Kleve, Studium in Münster und Köln zum Sozialarbeiter und Sonderschullehrer, seit Mai 2016 in Eberbach, Deutscher Vizemeister der Altersklasse M40 im Straßenlauf, Elternbeiratsvorsitzender der Dr.-Weiß-Grundschule, Sonderschullehrer an der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach.