> Das Städtische Theater wurde 2012 nach einer umfangreichen Sanierung und Erneuerung wieder eröffnet. Knapp 70 Millionen Euro kostete der Neubau. 2006 wurde das Theater wegen erheblicher baulicher Mängel geschlossen. Im August 2009 begann die Sanierung sowie der Neubau. Ermöglicht wurde dies unter anderem durch ein außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement und mit Hilfe der Großspender. Ein Drittel der Bausumme kam von den Sponsoren. Die Rhein-Neckar-Zeitung hatte die Theater-Rettungsaktion zu ihrer eigenen Kampagne gemacht.

Das Heidelberger Theater musste schon immer um seine Existenz kämpfen - und die Heidelberger standen schon immer hinter dem Theater. Schon 1950 sammelten die Bürger, um die Gagen für die Orchestermusiker zu bezahlen. Die Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung schrieb damals einen offenen Brief an Ministerpräsident Reinhold Maier, er möge doch einen Landeszuschuss geben - vergebens. Heute übersteigt die Zahl der Theaterbesucher mit über 170.000 jährlich die Einwohnerzahl Heidelbergs. Das Theater ist mit rund 300 festen Mitarbeitern und etwa 150 regelmäßigen Gästen einer der größeren Arbeitgeber der Stadt.