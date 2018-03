boo. Momentan sind in der Textilerei diese Startups eingemietet:

> Freifrau: Corinna Andres hat sich auf Blusen spezialisiert. Klare und doch feminine Schnittführung, ausgewählte Materialen und raffinierte Designs sind ihr Markenzeichen. Vom Stil her Business-Blusen für Kostüm oder Hosenanzug, aber auch lässige Modelle für einen eleganten Abend. www.die-freifrau.de

> Monmente: Nadine Bouauni ist selbstständige Designerin und hat sich auf langlebige Schmuckstücke spezialisiert. Das Label steht für erinnerungswürdige Ereignisse im Leben ihrer Kunden, die sich personalisierte Armbänder oder Halsketten als Unikate wünschen. www.monmente.de

> Trauth-Fabrikate: Modedesigner Gabriel Franz Trauth, Betriebswirt Marcel Hofmann und Marketingfachmann Paul Stro stehen hinter dem Label Trauth und entwickeln zeitgemäße Design-Arbeitsbekleidung für die Gastronomie. Hochwertige Schürzen, die trotz Leder waschbar sind, sowie funktionale, modische Kochjacken. Die Bekleidung kann bestickt und individualisiert werden. www.trauth-fabrikate.com

> Goldgarn: Goldgarn ist ein innovatives Jeanslabel mit trendigen Schnitten und hochwertigen Materialien. Die einzelnen Modelle sind nach Mannheimer Stadtteilen benannt, wie Jungbusch oder Käfertal. Auf den Innentaschen ist die Quadratestruktur Mannheims zu sehen. www.goldgarndenim.de

> Liebesglück: Hinter der Modemarke steckt eine Gruppe junger Köpfe aus Mannheim, die mit dieser Marke einen alltagstauglichen, aber doch persönlichen und femininen Stil entwickelt haben. www.meinliebesglueck.de

> Katrin Leiber: Modedesignerin, ist zugleich Erfinderin des patentierten KLick-Systems für austauschbare Absätze für Pumps und auswechselbare Designfronten von Handtaschen. 2017 wurde ihre Erfindung von der Arthur Fischer Preisstiftung als herausragende, erfinderische Leistung anerkannt.www.katrin-leiber.com

> Kalaika: Steht für kultige Netztaschen, feinen Schmuck und verspielte Accessoires, handgefertigt mit hohem Anspruch an Qualität. Kalaika legt besondere Sorgfalt in die Auswahl der Materialien und deren Verarbeitung. www.kalaika-berlin.

> Anna Nickel: Die Marke Anna Nickel steht für außergewöhnliche, bequeme Mode für Frauen, die Wert auf zeitloses Aussehen und hohe Stoffqualität legt. www.annanickel.de

> Piaf&Ponti bietet bequeme, pfiffige Kinderbekleidung aus ökologischen Materialien für Mädchen und Jungs bis sieben Jahre. Die Kollektionen werden vom Entwurf bis zum Endprodukt von der Designerin Dolunay Erdar in der Werkstatt der Mannheimer Textilerei handgefertigt. Kürzlich eröffnete das junge Label eine eigene Boutique in der Berliner Straße 11 in Mannheim.www.piafponti.de