Ideen, die es Wert sind, verbreiten: Das ist das Anliegen und der Gründungsimpuls von TEDx. Ursprünglich als viertägige Konferenz in Kalifornien vor 30 Jahren konzipiert, entwickelte sich eine Non-Profit Organisation, die heute weltweit Tagungen mit führenden Köpfen veranstaltet - egal ob aus Politik, Wirtschaft, Forschung, Bildung, Kunst, Kultur ...

Und das ist das Konzept: Die Redner haben maximal 18 Minuten Zeit, ihre Idee vorzustellen. Das ganze wird auch über die jeweiligen Homepages im Internet übertragen, wo dann der Gedankenaustausch stattfindet. Redner bei TED-Events waren bisher unter anderem Bill Gates, Jane Goodall oder Elizabeth Gilbert.

Neben der Hauptveranstaltung jedes Frühjahr im kanadischen Vancouver gibt es mittlerweile in zahlreichen TED-Tagungen, so auch in Heidelberg. Die Stadt ist das prädestiniert, verbinden sich hier doch Tradition und Innovation.