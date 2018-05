RNZ Gewinnspiel: Mit dem Taxi zu "Taxi Driver"

Sie wollen am Samstag zuhause abgeholt und zu der Veranstaltung im Interkulturellen Zentrum gefahren werden? Kein Problem: Die RNZ verlost zwei Gratisfahrten mit den beteiligten Taxifahrern. Gegen 19.30 Uhr werden die zwei Gewinner abgeholt - und können jeweils eine Begleitperson mitnehmen. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822 / 702355 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD PREIS (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort TAXI sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Freitag, 11. Mai, 13 Uhr, geschaltet.

