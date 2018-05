Hintergrund Tausende Kontrollen bei Tiertransporten

Die Behörden in Baden-Württemberg kontrollieren jährlich Tausende Tiertransporte. Sie wollen so sicherstellen, dass Rinder, Schweine, Schafe und Geflügel gemäß den Gesetzen ihr Ziel erreichen. Allein 2016 überprüften Polizei und zuständige Ämter rund 35 000 Tiertransporte in Baden-Württemberg - Zahlen für 2017 liegen nicht vor. Grundsätzlich sind Veterinärbehörden für die Kontrollen zuständig. Teilweise erhalten sie Unterstützung vom Zoll. Verstöße werden oft mit Bußgeld geahndet. Kritiker fordern schärfere Strafen.

«Missstände bei Transporten sind an der Tagesordnung», meinen Tierschützer. Sie beklagen, dass es zu immer mehr Transporten und damit auch zu immer mehr Verstößen - und Todesfällen - komme. Viele Fahrzeuge seien überladen, infolge dessen seien die Tiere gestresst und dehydriert. In vielen Fahrzeugen herrsche schlechte Luft und eine zu hohe Temperatur. Grundsätzlich muss beim Transport von Tieren viel beachtet werden - bei Schweinen unter anderem Faktoren wie Witterung, Transportdauer, Größe und körperliche Verfassung der Tiere.

Jedoch belasten das ungewohnte Umfeld, wenig Platz und das in Transportern herrschende Klima Tiere sehr. Zudem herrscht Stress beim Be- und Entladen, und aufgrund der Fahrbewegungen kommt es bei Tieren oft zu Unwohlsein - insbesondere bei sehr langen Transporten. (dpa)