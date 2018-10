Erste Details des neuen Tarifsystems

Details ihres Konzepts gegen Stickoxidbelastung will die Stadt Mannheim erst heute vorstellen. Ab wann die neuen Ticketpreise in Mannheim und Ludwigshafen gelten sollen, war am Dienstag nicht zu erfahren. Laut einer Übersicht des Bundesverkehrsministeriums, die unserer Redaktion vorliegt, sieht das Paket unter anderem folgende Maßnahmen vor:

E-Tarif: Das Smartphone-Ticket, das ohne Rücksicht auf Wabengrenzen den Fahrpreis streckengenau berechnet, soll attraktiver und billiger werden. Neukunden winkt ein 20-Euro-Gutschein, Vielnutzern sogar eine kostenlose Jahreskarte. Zudem sind eine neue Funktion für Mitfahrer und eine Prepaid-Option geplant. Der Grundpreis pro Fahrt sinkt von 1,20 auf 0,80 Euro.

Green-City-Ticket: Fahrten in der Großwabe Mannheim/Ludwigshafen werden günstiger: Einzelfahrten kosten dann 1,80 Euro statt 2,60 Euro (für Kinder: 1,30 Euro statt 1,80 Euro, für BahnCard-Inhaber 1,40 Euro statt 2 Euro). Mehrfahrtenkarten kosten künftig 1,72 Euro statt 2,50 Euro pro Fahrt (für Kinder: 1,20 statt 1,74 Euro). Auch der Preis für Zeitkarten soll entsprechend gesenkt werden - von Preisstufe 3 auf 2.

Jobticket: Für Mannheimer Firmen soll der monatliche Grundbetrag von aktuell 9,50 bis 11,50 Euro pro Mitarbeiter wegfallen. Dies gilt allerdings nur für Neuabschlüsse.

Vorort-Verkehr: Um auch abseits des Zentrums den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver zu machen, soll die "tangentiale" Buslinie 50 (Sandhofen - Schönau - Waldhof - Käfertal - Wallstadt - Feudenheim) durch zusätzliche Busse verstärkt werden.

Glücksstein-Quartier: Das neue Stadtviertel soll an die Straßenbahntrasse angebunden werden. Bis dahin sollen eine neue Buslinie 65 das Quartier erschließen und der Takt auf der innerstädtischen Linie 60 verdichtet werden.

Neue Busse: Um die Linien zu verstärken und den Schadstoffausstoß zu reduzieren, sollen mit der Bundesförderung neue EURO-6-Busse mit Hybridantrieb angeschafft werden. (hol)