"Ausgestreckte Hand ist vergiftet"

Sollte der Gemeinderat per Grundsatzbeschluss Ende April für die "Variante Verwaltung" zur Erweiterung des SV Sandhausen stimmen, würde die Bürgerinitative "Pro Waldschutz" (BI) "alles rechtlich in ihrer Macht Stehende tun, um das zu verhindern oder mindestens zu verzögern". Das sagte BI-Sprecherin Petra Weiß angesichts der nun doch wieder aufgekommenen Rodungspläne im Waldschutzgebiet am Montagabend in der Gemeinderatssitzung gegenüber Bürgermeister Hakan Günes. Dies verärgerte die CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende und Gemeinderätin Anna Maria Köhler, die hart mit der Bürgerinitiative ins Gericht geht (siehe auch weiterer Artikel).

Die BI "strecke ihre Hand aus" und "biete der Gemeinde einen Kompromiss an", hatte Weiß nach Günes’ Präsentation in der "Fragestunde" der Sitzung gesagt: Statt im Wald südlich des Stadions, solle dieser eine Sportplatz westlich der neu zu errichtenden Plätze – also direkt an den Sonnenweg – gebaut werden, forderte sie. Dazu Köhler: "Abgesehen davon, dass dieser Vorschlag für jeden Spaziergänger am Sonnenweg eine Farce ist, ist dieser Vorstoß auch kein Kompromiss." Die BI habe damit gezeigt: "Sie war nie bereit, tatsächlich gute Lösungen für alle zu suchen, sondern verkämpft sich stoisch, dickköpfig und mit nicht mehr angemessenen Mitteln für Bäume südlich des Stadions, die selbst laut Fachleuten nicht schützenswerter sind als irgendein anderer Baum im Sandhäuser Wald." Die von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung sei dagegen ein "echter Kompromiss".

Aus Weiß’ Ankündigung rechtlicher Schritte schließt Köhler, dass diese ",ausgestreckte Hand’ der BI absolut vergiftet" sei: Die BI sei nicht zu Kompromissen bereit. "Und die Androhung von Klage und Ausnutzung jeglicher Verhinderungsmöglichkeit ist ein Zeichen dafür, dass sie noch immer nicht bereit ist, demokratisch und mehrheitlich zu fassende Entscheidungen von gewählten politischen Vertretern der Bürgerinnen und Bürger zu akzeptieren." Dies beschreibt die Sandhäuser CDU-Vorsitzende als "enttäuschend".