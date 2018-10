Kommentar: Die Macht des Geldes

Von Michael Wilkening

In der Kneipe an der Ecke gilt seit jeher die Regel: Wer bezahlt, darf auch bestimmen, was bestellt wird. Und ganz ähnlich ist es eben auch im Leben abseits des Tresens - und da bildet der Fußball keine Ausnahme. Bernd Beetz hält den SV Waldhof durch seine finanzielle Unterstützung über Wasser und als Manager bei weltweit agierenden Konzernen ist er keinen Widerspruch gewohnt - im Grunde duldet er ihn gar nicht erst.

Deshalb entzweiten sich beide Parteien, erst schleichend und später rasant.

Der Vorstand des Klubs hatte den Anspruch - und das niedergeschriebene Recht - die Entwicklung in der GmbH mitzubestimmen. In der Realität bestimmte aber die Macht des Geldes - das ist am Tresen so, in der Politik und eben auch bei Fußballklubs.

Letztlich ging das Vertrauen untereinander verloren, bis kein Miteinander mehr möglich war. Der Entschluss des Präsidiums, die Posten zu räumen, ist kein leichter Schritt, aber einer, der offenbar alternativlos war.

Absehbar ist, dass die Unruhe in den Gremien die Mannschaft nicht von ihrem bislang überaus erfolgreichen Weg abbringen werden. Wer sich gegen die emotionalen Wellen nach dem Spielabbruch im Aufstiegsspiel wehren kann, sich nicht von dem drohenden Punktabzug aus der Balance bringen und wer sich nicht durch den Streit zwischen Fans und Klub ablenken lässt, wird ganz sicher nicht wegen des Rücktritts des Präsidiums außer Tritt geraten.

Den sportlichen Erfolg, sprich den Aufstieg, wünschen sich alle im Verein - zumindest in diesem Punkt herrscht Einigkeit.