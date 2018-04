Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Jetzt können wir die letzten vier Spiele ohne Druck bestreiten, wollen aber gleichwohl noch einige Punkte holen. Wir hatten etwas Glück und einen Marcel Schuhen in Weltklasse-Form."

Kenan Kocak, Trainer des SV Sandhausen: "Ein verdienter Sieg, auch wenn wir uns bei Marcel Schuhen bedanken müssen. Wir hätten bereits bis zur Halbzeit den Deckel drauf machen müssen. Es war ein wichtiger Schritt, aber es bleibt eng."

Otmar Schork, Geschäftsführer des SV Sandhausen: "Wir haben vor und nach der Pause zwei Extreme erlebt. Man hat gesehen, dass die Mannschaft intakt ist und kämpferisch alles gibt.."

Philipp Förster, Schütze zum 1:0: "Der Sieg geht in Ordnung. Bis zur Pause hätten wir bereits 3:0 oder 4:0 führen können. Nach der Pause hatten wir etwas Glück. Aber das gehört dazu."

Marcel Schuhen, Torwart und Matchwinner: "Ich rede nicht von den sechs sieglosen Spielen, ich sage: Wir haben jetzt dreimal in Folge nicht verloren. Ich habe ganz schön was abgekriegt, es zieht bereits an den Rippen. Aber wer erfolgreich sein will, muss man manchmal auch Schmerzen ertragen. Mein Dank geht auch an Torwarttrainer Erol Sabanow, der mich besser gemacht hat."

Damian Roßbach, der ein halbes Jahr nach einem Schädelbruch ein Comeback feierte: "Wir haben in der ersten Halbzeit überragenden Fußball gespielt. Nach der Pause waren wir ein bisschen passiv. Es war ein geiles Gefühl, wieder dabei sein zu dürfen." wob