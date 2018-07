Der neue Edeka-Markt auf der Freifläche zwischen dem Profi-Markt und dem Ortho-Gebäude entlang der B45 am Stadtausgang Richtung Bammental ist voraussichtlich nicht mehr aufzuhalten: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung bei sieben Enthaltungen den Entwurf des Bebauungsplans "Karl-Landsteiner-Straße" gebilligt und die öffentliche Auslegung voraussichtlich von Mitte August bis Mitte September beschlossen. Der Streit mit der Nachbargemeinde Bammental beherrschte jedoch die Diskussion im Gemeinderat.

Stadtplaner Werner Gerhardt wies darauf hin, dass nur die Gemeinde Bammental "grundsätzliche Bedenken" gegen den Bebauungsplan geltend gemacht hat. "Sonst gab es nur Hinweise", so der Fachmann. "Unterm Strich ergab die Beteiligung der Behörden einen zustimmenden Charakter." Die Gemeinde Bammental habe sich auf das Einzelhandelsgutachten aus dem Jahr 2010 berufen, so Gerhardt. "Die Dynamik im Einzelhandel ist jedoch enorm - da kann man sich nicht auf ein acht Jahre altes Gutachten beziehen." Der Bammentaler Einwand habe keine Grundlage.

Er habe mit seinem Amtskollegen Holger Karl besprochen, berichtete Bürgermeister Frank Volk, dass das Einzelhandelsgutachten aktualisiert wird. "Die Welt hat sich in den vergangenen acht Jahren weitergedreht", sagte Volk. Zwar gebe es mit dem Rewe in Kleingemünd und dem Edeka im Wiesenbacher Tal schon zwei dieser Vollsortiment-Märkte, aber die Zukunft des Letzteren stehe in den Sternen.

"Neckargemünd sollte auch in Zukunft zwei Vollsortimenter haben", meinte Volk. "Zu diesem Ergebnis wird auch die Fortschreibung des Gutachtens kommen." Andere kleinere Kommunen hätten vergleichsweise noch mehr Märkte. So habe Bammental halb so viele Einwohner wie Neckargemünd, aber vier Märkte. Der Edeka an der B45 mit einer Verkaufsfläche von maximal 1600 Quadratmetern wäre der siebte Markt für Neckargemünd.

Walter Berroth (SPD) bezeichnete die Bammentaler Argumentation als "kleinlich": "Die eiern doch selbst mit ihrem neuen Netto-Markt seit vielen Jahren rum und kommen nicht zu Potte", meinte er: "Das sollten wir nicht zu ernst nehmen."

Er könne die Bammentaler Argumentation verstehen, schlug Volk hingegen versöhnliche Töne an: "Jeder Gemeinderat muss zunächst an seine eigene Gemeinde denken." Er sei "in ständigem Austausch" mit seinem Amtskollegen Holger Karl, sagte Volk: "Da verrutscht nichts."

Thomas Schmitz (Grüne) betonte, dass sich das vorhandene Gutachten gegen weiteren großflächigen Einzelhandel in Neckargemünd ausgesprochen hatte. Außerdem gebe dieses Hinweise, welche Branchen in Neckargemünd kaum vorhanden sind: "Wir brauchen auf diesem Areal keinen weiteren Vollsortimenter, sondern andere Betriebe." Deshalb sei ein Fitnessstudio über dem Edeka-Markt sehr wichtig.

"Der Bebauungsplan sollte aber noch mehr Möglichkeiten eröffnen", fand Schmitz. Hier widersprach Planer Gerhardt: Es gehe schließlich darum, möglichst viel Gewerbe in der Altstadt erhalten oder anzusiedeln. Ein Fitnessstudio gebe es dort aber (noch) nicht.

Bürgermeister Volk zeigte sich froh, dass die Zapf-Gruppe als Eigentümer des Areals auf den Wunsch nach einem Fitnessstudio eingegangen sei. Es hätten sich bereits potenzielle Betreiber gemeldet: "Die Realisierungschance ist groß." Mückenlochs Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser (SPD) äußerte die Sorge, dass der neue Edeka dem kleinen Einkaufsmarkt im Stadtteil Konkurrenz macht. Das sah auch Volk so, aber: "Der geplante Penny-Markt in Waldwimmersbach ist die größere Konkurrenz."