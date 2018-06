> 4. Juli, 20.30 Uhr. "Zu Tränen gerührt / bewegt sein", Vortrag von Prof. Winfried Menninghaus, HfK, Raum C.

> 5. Juli, 20 Uhr. "Szenen von der Macht der Musik", Vortrag mit Filmsequenzen von Prof. Silke Leopold im Raum 16 der HfK.

> 8. Juli, 19 Uhr, Peterskirche Heidelberg: Bachs Matthäuspassion unter der Leitung von Prof. Bernd Stegmann.

> 11. Juli, 19 Uhr, Peterskirche, Konzert "With Song and Dance". Werke für Sopran und Gitarre sowie Chor von Steve Reich, Enno Poppe und Bach. Leitung: Studierende der HfK.

> 12. Juli, 20 Uhr, Peterskirche. Konzert "Orgel und Tanz" mit Prof. Gerhard Luchterhandt (Orgel) und der Ballettwerkstatt Wiebke Hofmann (Tanz).

> 13. Juli, ab 9.30 Uhr, in der HfK, Raum C: Vorträge von Prof. Helmut Schwier, Pfr. Prof. Martin Mautner, Prof. Gerhard Luchterhandt zum Thema "Was uns bewegt an Bachs Matthäuspassion".

> 13. Juli, 20 Uhr, Peterskirche: Monteverdis "Il Combattamento di Tancredi e Clorinda" mit Sebastian Hübner, Carmen Buchert und Byungyong Yoo (Gesang), Wibke Hofmann und Paolo Amerio (Tanz) und dem Barockorchester "L’arpa festante".

Info: www.hfk-heidelberg.de