Über die Anfänge in Heidelberg: "Mein Onkel wohnte in Ziegelhausen, der holte gegen Kriegsende meine Mutter hierher. Wenn ich geahnt hätte, was das für Folgen haben würde ..."

Über ihr Verhältnis zur RNZ: "Was nicht jeder weiß: Mit elf Jahren lieferte ich einen Beitrag für die RNZ-Kinderseite. Dafür bekam ich dann als Belohnung das Buch ,Gisel und Ursel am Rhein‘."

Über den Umzug als Kind ins Ruhrgebiet: "Dort wurde mir mein Kurpfälzer Dialekt mit Gewalt ausgetrieben - von den Kindern, nicht von den Eltern."

Über die Rückkehr: "Als ich 1963 zum Studium nach Heidelberg kam, war das ganz selbstverständlich. Da kam kein anderer Ort in Frage."

Über ihren Heidelberger Lieblingsplatz: "Das ist die Bank am Köpfel, wo man die Berge und die Ebene sieht. Wenn man so will, meine Wurzeln: Böhmen und Hamburg auf einmal."

Auf die Frage, ob sie eine "68erin" war: Mit einem dreijährigen Kind ist das nicht so einfach. Mein Mann ging aus guten Gründen zu den Demos, aber ich sah das nicht ein. Das ist auch ein Grund, weswegen unsere Ehe scheiterte."

Über andere Karriereoptionen I: "Oberbürgermeisterin woanders zu werden, das ging nicht. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen."

Über andere Karriereoptionen II: "Die bundespolitische Ebene passte nicht zu mir. Ich war im Lokalen zuhause - oder in der internationalen Politik. Und außerdem ist man als OB für andere Ämter, in denen man in der zweiten oder dritten Reihe steht, verkorkst. In Baden-Württemberg hat dieses Amt eine unglaubliche Machtfülle."

Über die Freude an der Macht: "Zu Zundels Zeiten fand ich so viel Konzentration von Macht unmöglich, aber später bei mir selbst fand ich es toll. Ich musste ihm da Abbitte leisten."

Über eine legendäre Wette: "Reinhold Zundel hat mit mir gewettet, dass in meinen ersten drei Jahren als OB die Stadt pleite sein würde. Es kam anders, und seinen Wetteinsatz, eine Kiste guten Rotwein, habe ich mir dann mit der Kämmerei geteilt."

Über das Küsschen ihres Konkurrenten Raban von der Malsburg (CDU) beim Wahlsieg 1990: "Das war gar nicht aufregend und völlig normal, wir hatten ja auch einen fairen Wahlkampf geführt. Niemandem war bewusst, was für eine Aufregung das alles auslöste. Für den armen Kerl hat es wirklich ein übles Nachspiel gehabt."

Über fehlende Mehrheiten in ihrer Amtszeit: "Absolute Mehrheiten sind nicht erstrebenswert. Knappe Mehrheiten bringen einen dazu, auch unterschiedliche Blickwinkel zu verstehen. Das ist zwar ziemlich stressig, aber gut."

Wie sie ihren Mann kennenlernte: "Das war über den Umweltschutz. Mein Mann ist sehr aktiv, gerade auch in unserer Bucht, wo zwei Flüsse münden, in die die Lachse zum Laichen kommen und die immer von Eingriffen bedroht sind. Dort in Kanada führen wir denselben Kampf wie hier bei uns."

Über ihr jetziges Leben zwischen Heidelberg und Kanada: "Wer hat schon die Chance, in meinem Alter eine neue Phase zu beginnen?" hö